La diferencia de edad, sin embargo, no lo explica todo. Hilda "Chiche" Duhalde es de una generación anterior a la de los padres de Santiago. La fe católica es tan fuerte en su familia que una de sus hijas estuvo a punto de ser monja: se internó dos años en un monasterio. "Chiche", se sabe, es la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde y fue su ministra de Desarrollo Social. "Yo he tenido cinco hijos. Jamás se me hubiera ocurrido realizarme un aborto. Lo considero un asesinato. He estado embarazada. He visto las ecografías de mis nietos. Eso es una vida. Pero entiendo que mi opinión no es la única. Y además, se trata de una cuestión de salud pública. La manera de evitar las muertes no consiste en castigar a las mujeres que abortan".