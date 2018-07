Hay dudas, en ese análisis, en la incorporación del artículo 7 bis en las modificaciones propuestas a la ley 26.215, que da cuenta de que "los partidos políticos reconocidos podrán solicitar al Ministerio del Interior aportes extraordinarios destinados a cubrir gastos no electorales y no contemplados en el desenvolvimiento institucional". "No queda claro el sentido ni el destino de esos fondos", se preguntan desde el FR.