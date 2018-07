Esteban Bullrich fue otro de los oficialistas que tomaron la palabra, y destacó: "Me quedan aún más dudas de si estamos yendo por el camino correcto. Acordando con el senador Pichetto, que se ha vuelto macrista, por suerte, porque viene el presupuesto así que lo necesitamos de ese lado, y la verdad es que me quedan más dudas porque usted describe con precisión cómo el impacto de la política pública, han reducido el número de abortos. Entonces, me pregunto si no estamos eligiendo el camino fácil". Más tarde, Bullrich se ocupó de desmentir a Pichetto, y aseguró que Macri no cambió de opinión respecto del aborto.