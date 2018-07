Quino se enojó: pidió que le saquen el pañuelo celeste a Mafalda

En un comunicado, el gran ilustrador asegura que no autorizó su uso y que no refleja su posición. “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”, escribió