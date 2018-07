Además, se modificarán medidas que puede adoptar el agente policial al detectar una contravención cuando ella está siendo cometida. El arresto, que actualmente es la regla, no podría utilizarse contra menores de edad, y solo se mantiene para el caso que el contraventor no deje de realizar la conducta tras ser advertido por el funcionario policial. En tanto, se establece que el plazo de detención no podría ser superior a veinticuatro horas.