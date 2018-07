En marzo de 2018, Rafecas procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Energía Daniel Cameron, y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, respectivamente, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública. Aquel procesamiento se había dictado porque los ex funcionarios kirchneristas "realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada 'Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–', contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y que en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial".