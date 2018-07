Por último, ratificó que los impuestos a los pasajes al exterior no aumentarán. Ya lo había confirmado Nicolás Dujovne, luego de que Marcos Peña expresara lo contrario. "Se plantearon distintas alternativas sobre el tema, pero no se va a aumentar. No creemos como Gobierno en esa medida, creemos que es una medida inconveniente", indicó Dietrich.