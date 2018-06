Lo que sí ha dejado bien en claro el Ministerio de Defensa es que todas las demoras obedecen a los recursos presentados por la querellante Carreras y por lo tanto escapan a su control. La cartera está obligada a someterse al escrutinio de la Oficina Nacional de Compras. Aguad fue tajante: "Si me dan el OK, sigo adelante; si me dicen que hay fallas, se suspende la contratación".