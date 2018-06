Un ejemplo de ello es el ex secretario de Gestión Educativa del ministerio de Educación, Maximiliano Gulmanelli, quien en diálogo con Infobae destacó que "el año pasado, en el Congreso Eucarístico Nacional, Macri se comprometió a defender la vida desde la concepción", al tiempo que admitió que "me sorprendió mucho la apertura de este debate, y por mis convicciones personales no hubiera impulsado la candidatura de alguien que habilitara un debate tan sensible".