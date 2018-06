La voz del ministro de Defensa Oscar Aguad es contundente. Firme, casi no da lugar a la repregunta o cuestionamientos. Su respuesta denota una decisión tomada y total convencimiento. En diálogo con Infobae, el funcionario confirmó que en los próximos días (la fecha aún no se decidió) el Poder Ejecutivo Nacional modificará varios artículos del Decreto 727/06 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner a través del cual reglamentó la ley de Defensa Nacional, que restringe al máximo la eventual participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.