Según consta en el expediente que tramita en el juzgado de Ercolini, el 25 de octubre, López y De Sousa pidieron el levantamiento de la inhibición general de bienes a los fines de poder transferir el paquete accionario de las empresas del grupo Indalo. Al mes siguiente, el 24 de noviembre, reiteraron la solicitud. Se les corrió vista a las partes y a los veedores judiciales quienes se opusieron al levantamiento de la cautelar. El 1 de diciembre, el juez Ercolini resolvió no hacer lugar al pedido y por lo tanto no autorizó la transferencia de las acciones de Indalo. Esa decisión fue notificada y no fue apelada por López y De Sousa. Sin embargo, el 14 de diciembre los empresarios presentaron un nuevo escrito en el que manifestaron que el 20 de octubre habían vendido sus tenencias accionarias. Es decir, López y De Sousa primero vendieron sus acciones en Indalo y después pidieron el levantamiento de la inhibición general de bienes que les impedía la venta. Según lo que ellos mismos afirmaron en la causa, Cristóbal López y Fabián De Sousa vendieron sus acciones sin estar autorizados por el juez Ercolini a hacerlo.