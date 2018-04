No se sabe aun hasta cuando se sostendrá esta situación. Fuentes calificadas de la Cancillería Argentina dijeron a Infobae que "la situación es delicada y no se quiere romper del todo con la UNASUR para no darle la razón a los grupos de países del ALBA". De hecho, el año pasado, la Argentina hizo un sondeo para evaluar su retiro del bloque pero finalmente el presidente Mauricio Macri optó por la mesura y prefirió esperar para ver si Evo Morales reorganizaba el bloque regional.