—Después de las advertencias de la Triple A, lo de Achem y Miguel, las balas en el auto, se tomó la decisión que desapareciera, un exilio interno. Me fui a Mar del Plata, con la cobertura de un grupo de autodefensa. En ese momento, para que nos entrenáramos nos daban pistolas de madera, del mismo peso que una browning, para que tiráramos en distintas posiciones, siguiendo un manual de tiro austríaco. Si me venían a buscar, era preferible que me mataran en un tiroteo antes de que me levantaran y me tiraran a una zanja. Esa fue la decisión. Cambié mi aspecto, me saqué la barba, me peinaba a la gomina, y salía poco. Vivía con un muchacho que estaba todo el tiempo conmigo, y con otro grupo de gente que no conocía. Si yo caía no podía decir con quién estaba. Tenía los mismos códigos que podían tener otros, sólo que no actuábamos en la lucha armada. Duró un tiempo esto. Después me reincorporé, no volví a La Plata porque era extremadamente peligroso. Fui a Capital Federal.