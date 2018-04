-No sé si la justicia se ha politizado o la justicia se ha degradado, ha dejado de tener la cuota de moralidad de equidistancia de responsabilidad que uno le atribuiría y que uno desearía que tenga. En general la justicia ya deja de ser la instancia que más confianza genera en la sociedad. Uno habla de tres poderes y el poder de la justicia era el más confiable a pesar de que ahora las cosas no son así. Uno se pregunta si la justicia no tendría que ser designada por la misma sociedad, así como se designa el Parlamento, y no ser producto de decisiones de los poderes de turno. Estos son cambios que nos hacen pensar que estamos realmente en una transición sin saber claramente hacia dónde vamos.