"El tema no es la baja de la pobreza, sino la profundización de este problema o, en el mejor de los casos, la continuidad de los índices de pobreza en el tiempo". La contundencia con que el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, evalúa los datos que reveló recientemente el INDEC no da lugar a dudas: desde este prestigioso centro de investigación creen que hoy no hay indicios certeros de que la pobreza vaya a disminuir en adelante.