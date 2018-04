Cuando asumió Mauricio Macri, quedó en la "lista negra" de Comodoro Py. El Gobierno optó por aceptarle la renuncia porque no tenía los votos necesarios. Antes de irse, ofreció "sus servicios" contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a la que había beneficiado durante años. Desde entonces, no aparece por Tribunales. Lo representa su abogado defensor, Gonzalo Gamarra, ex pareja de Nazarena Vélez.