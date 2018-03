-Ha endeudado la provincia como nunca. Y hoy va a tener un aporte importante, que le han sacado a otras provincias, para darle a Buenos Aires. Era justo. Pero no había que sacarle a las provincias, sino resarcir a Buenos Aires. ¿Saben para que va a servir eso? No va a ser destinado a obras, sino para pagar la deuda que se ha adquirido. Porque este año hay que cumplir con los pagos de la deuda. ¿Por qué no se sensibiliza y trabaja en la educación? ¿Por qué no se sensibiliza y abre los dos hospitales que nos dejó cerrados? Si no te sensibilizas frente a la educación y no invertís, si lo que haces en los temas de educación son de maquillaje, es muy difícil. En lo que respecta a seguridad habla de combatir las mafias, que está muy bien, nosotros acompañamos ese combate, pero además hay que prevenir el delito. Porque el delito se extendió a lugares donde jamás había llegado. Hay robos violentos. La droga creció. Si las cuestiones que hacemos no son de fondo y no solucionan, no comprendo que podemos rescatar de la gestión de Vidal. Tal vez lo único que podría rescatar es que es mujer . Y es la era de las mujeres.