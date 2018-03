—¿Qué te quedó pendiente de hacer en estos días que estuviste acá? ¿Sentiste, "voy a tener que volver para algo"?

—Miles de cosas, creo que me ha quedado pendiente vivir unos cuentos meses en Argentina. Y cuando termine con mis responsabilidades políticas, es algo que tengo pendiente. A mí en general me satisfacen poco los viajes breves, incluso los viajes en general para conocer como un turista. Me gustaría alguna vez en un futuro poder pasar aquí unos cuantos meses, o incluso algún año porque este país me fascina. Me gustan como son los países viviendo en ellos. Me temo que no va a ser posible en los próximos años en los que espero ser presidente de mi país, pero cuando deje de serlo dejo esa tarea pendiente.