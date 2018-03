Era el final de un acto de dos horas cuando presentaron al ex secretario general de Néstor y Cristina Kirchner, "Chino" Zannini. No estaba prevista su presencia porque hasta el sábado estuvo preso en Ezeiza. Por eso no se llevó la misma escultura de Mary Ablin que el resto de los reconocidos por su "trayectoria en defensa de los Derechos Humanos". Dijo que hablaría poco, pero se entusiasmó al describir como en un ring dos lados de la Argentina: "La oligarquía", dijo y señaló a su derecha mientras enumeraba "los mismos planes de siempre, destruir la educación pública, los hospitales" entre otros temas. "Del otro lado de los contendientes quiero destacar a los que están viviendo en prisión", agregó y mencionó a la jujeña Milagro Sala y al intendente de Río Turbio, Atanasio Osuna, detenido el 5 de marzo en el marco de una causa que investiga su rol al frente de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Zannini habló con entusiasmo de Osuna y defendió la usina "que quieren malvender". Dijo que a Osuna muchos aquí no lo conocen pero que está en Ezeiza a 2700 km de su familia. Fue entonces cuando se le quebró la voz y se frenó. Lo aplaudieron y continuó aunque con la voz ronca hasta el final del discurso. Contó que por estar alojados en pabellones diferentes sólo lo vio un par de veces pero que "no se calló ni se va a callar" y otra vez fue ovacionado por un salón repleto en el que antes se entregaron menciones y premios a varios dirigentes kirchneristas.