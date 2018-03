En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son conscientes de la importancia de aumentar la presencia en el territorio. "No se trata solo de plata, sino de acompañamiento. Es difícil entender lo que vive la gente si no bajás las defensas, dejás a un lado los prejuicios y escuchás al otro. Hay que ir, mirarlos a los ojos y compartir un rato. No posar solo para la foto", sostiene un funcionario que camina las zonas más afectadas del conurbano, como Quilmes o La Matanza.