América Latina

El Alto abrió una tregua por el feriado en Bolivia, pero el Gobierno exige un corredor humanitario para frenar las muertes

La pausa anunciada por la Federación de Juntas Vecinales alivia parcialmente el cerco sobre La Paz, mientras el Ejecutivo insiste en garantizar el paso de oxígeno, ambulancias y medicamentos

Guardar
Google icon
Manifestantes viajan en un camión con un letrero que dice "Basta de bloqueos" durante una marcha de productores agrícolas que exigen el fin de los bloqueos de protesta que han impedido el flujo de combustible y suministros de alimentos, en Cochabamba (REUTERS/Patricia Pinto)
Manifestantes viajan en un camión con un letrero que dice "Basta de bloqueos" durante una marcha de productores agrícolas que exigen el fin de los bloqueos de protesta que han impedido el flujo de combustible y suministros de alimentos, en Cochabamba (REUTERS/Patricia Pinto)

Dos personas murieron —una mujer de 47 años y un hombre de 45— el miércoles tras no recibir atención médica a tiempo por los bloqueos que, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), suman 84 puntos en todo el país este jueves. La cifra de fallecidos aumentó a al menos 10 en todo el país desde el inicio del conflicto.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto anunció una tregua temporal que permitió el ingreso parcial de alimentos y combustible a La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por el cerco.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Gobierno dejó en claro que su prioridad inmediata es la habilitación de un corredor humanitario para garantizar el paso de oxígeno medicinal, ambulancias y medicamentos. Según el Ejecutivo, 42 personas dependen del suministro de oxígeno para preservar sus vidas.

Como Federación de Juntas Vecinales hemos determinado dar una tregua con el fin de permitir el paso y garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad”, declaró Germán Flores, presidente de la Fejuve. Aclaró que la apertura se limita al fin de semana largo por el feriado de Corpus Christi.

PUBLICIDAD

Personas protestan para pedir soluciones a los bloqueos de carreteras, los cuales impiden el suministro de oxígeno a los hospitales, este miércoles, en La Paz (EFE/Gina Baldivieso)
Personas protestan para pedir soluciones a los bloqueos de carreteras, los cuales impiden el suministro de oxígeno a los hospitales, este miércoles, en La Paz (EFE/Gina Baldivieso)

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que la situación en el área de salud sigue siendo crítica. “Necesitamos que le den paso a las ambulancias, al oxígeno, al combustible y al alimento. Necesitamos sentarnos y normalizar lo antes posible todo esto”, afirmó.

Los departamentos de Cochabamba y La Paz concentran la mayor cantidad de bloqueos, con 25 y 20 puntos respectivamente. Los siguen Potosí (15), Oruro (12), Chuquisaca (9) y Santa Cruz (3).

La cifra representa una leve reducción frente a los 103 puntos registrados a la misma hora de la jornada anterior, en el marco del día 35 de movilizaciones y el 30 de bloqueos sostenidos por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento campesino.

La violencia también escaló en algunos tramos. El martes, integrantes de los Ponchos Rojos apedrearon una ambulancia que trasladaba a un paciente en estado crítico, un hecho condenado por múltiples sectores, incluida la Defensoría del Pueblo. En ese contexto, las autoridades aprehendieron al dirigente vecinal Justino Apaza, señalado como uno de los principales impulsores de las movilizaciones en La Paz.

Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores
Personas caminan por una vía cerrada durante una jornada de bloqueos en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

La apertura de rutas permitió mejorar el abastecimiento de productos básicos, aunque con precios elevados: el pollo se comercializó a 38 bolivianos el kilo tanto en La Paz como en El Alto, producto que llegó a través de un puente aéreo organizado para paliar la escasez. El flujo de combustible hacia las estaciones de servicio también comenzó a recuperarse tras días de desabastecimiento total.

La Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), distanciada de la COB, se sumó a los llamados a una pausa humanitaria y exigió el retorno al diálogo, el ingreso irrestricto de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos básicos.

Temas Relacionados

Boliviacrisis en BoliviaEl Altocorredor humanitarioÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hallazgo de los cuerpos confirmó la muerte de ocho jóvenes desaparecidos durante un viaje en el litoral ecuatoriano

Sus cuerpos fueron hallados dentro de sacos junto a una carretera en Los Ríos y reconocidos posteriormente por sus familiares en Guayaquil

El hallazgo de los cuerpos confirmó la muerte de ocho jóvenes desaparecidos durante un viaje en el litoral ecuatoriano

El riesgo país de Ecuador cayó a 396 puntos y alcanzó su nivel más bajo en casi 12 años

El indicador elaborado por JP Morgan cerró en 396 puntos el 3 de junio, su nivel más bajo desde 2014

El riesgo país de Ecuador cayó a 396 puntos y alcanzó su nivel más bajo en casi 12 años

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

La operación se cerró este miércoles 3 de junio y fija la continuidad del extremo hondureño en Polonia hasta el 30 de junio de 2029, tras ejecutar la opción incluida en su préstamo

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

La cifra refleja la persistencia de las protestas que cumplen 35 días y que ya dejaron al menos 10 muertos

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

En el interior del vehículo, las autoridades hallaron 580 mil cigarrillos introducidos al país de manera ilícita, un millonario cargamento que desató una rigurosa investigación penal por parte de la Fiscalía de Santiago para dar con el paradero de los fugitivos

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La coartada de Alexis Alcántara en el caso de madre e hijo asesinados en Tarapoto

La coartada de Alexis Alcántara en el caso de madre e hijo asesinados en Tarapoto

Rosalía pospone tres conciertos en Estados Unidos por “una emergencia familiar”: “Las circunstancias no le han dejado otra opción”

Combis de ‘Los Rojitos’ paralizan servicios luego de atentado con bomba molotov: “todo el mundo sale con miedo”

Petro, pese a criticar intervenciones extranjeras en Colombia, cuestionó al presidente de Chile: “Les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir”

Receta de muffins salados de calabaza y queso, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

“Es el actor más popular de América latina”: el director del Festival de San Sebastián habla de Ricardo Darín como imagen oficial de la competencia

“Es el actor más popular de América latina”: el director del Festival de San Sebastián habla de Ricardo Darín como imagen oficial de la competencia

El hallazgo de los cuerpos confirmó la muerte de ocho jóvenes desaparecidos durante un viaje en el litoral ecuatoriano

El riesgo país de Ecuador cayó a 396 puntos y alcanzó su nivel más bajo en casi 12 años

Ansiedad, depresión y estrés: las secuelas invisibles que dejan los desastres climáticos

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

ENTRETENIMIENTO

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Marjane Satrapi: de escapar de Irán a hacer historia en la literatura, el cine y el activismo

Sharon Stone recuerda la reacción de su esposo cuando decidió hacerse una mastectomía: “Él pensaba que era ridículo”

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends