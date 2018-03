Consultado por Infobae, Miller, un platense con domicilio actual en Puerto Madero, aseguró hace dos meses que no fue parte del círculo íntimo del ex gobernador. "A Daniel (así lo llama) lo conozco de las campañas, lo mismo que a Macri y Massa. Estuve en La Ñata y comí varias veces con él, pero no integro ningún círculo íntimo. Tampoco tengo una relación estrecha con Alberto Pérez, lo vi cuatro veces en mi vida", aseguró ese día. Hoy la Justicia opinó lo contrario y lo llamó a indagatoria junto al ex gobernador.