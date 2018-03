Confirmó que citará también a autoridades de la Armada, incluido el ex jefe Marcelo Srur, pasado a retiro en diciembre, y que también lo hará con los jefes navales suspendidos, Luis López Mazzeo y Fernando Villamide.

"No me atan ni la conclusión de la Armada ni el informe final de la comisión de expertos creada por el ministro de Defensa. Mi conclusión tiene que ser categórica y creíble. Solo voy a llamar a indagatoria cuando toda la información apunte a dos o a cinco cabezas, no antes", afirmó Yáñez. Y agregó: "La indagatoria es cuando pueda hacerles cargo de la comisión de un delito por acción u omisión, no antes".

Detalló que las auditorías de la Marina se realizan bajo las normas de la Sigen y los resultados indican que el ARA San Juan "no estaba a norma".