— ¿Lo peor ya pasó?

— El tiempo lo dirá. Es muy difícil, no soy meteorólogo para andar pronosticando, no quiero. Todos tienen muy presente aquel famoso debate. Yo planteé una posición, el Presidente planteó otra. La elección ya pasó y no es momento de andar recordado cuestiones porque a mí, como bien deportista también, no me gusta renegar con lo que pasó, me gusta mirar para adelante.