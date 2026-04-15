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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: desde Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Paco Cabezas hasta Gemma Mengual o Noelia López

Estos rostros tan diversos acompañarán a Roberto Leal desde este miércoles 15 de abril hasta el viernes 17

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Paco Cabezas y Gemma Mengual en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Paco Cabezas y Gemma Mengual en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Los próximos programas del concurso Pasapalabra, que se emitirán entre el miércoles 15 y el viernes 17 de abril, introduce como colaboradores invitados a Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Paco Cabezas, Noelia López y Gemma Mengual. La incorporación de estos cuatro perfiles tan diferentes responde a la línea marcada por el formato, dirigido por Roberto Leal, de contar con figuras reconocibles de distintos ámbitos para acompañar y asistir a los concursantes principales durante el desarrollo del programa.

A lo largo de los tres programas, las cuatro personalidades actuarán como refuerzo en las distintas pruebas y contribuirán a la acumulación de segundos de sus respectivos equipos, el azul y el naranja, con el objetivo de facilitar el ‘rosco’ a los concursantes y que puedan hacerse con el bote.

Por un lado, Paco Cabezas se une a la tanda de emisiones como uno de los directores españoles con trayectoria internacional más sólida de la última década. Nacido en Sevilla, se ha consolidado como un referente del cine español tanto en nuestro país como en Hollywood. El propio Cabezas tuvo el honor de dirigir varios episodios de la segunda temporada de la serie estadounidense Miércoles.

Paco Cabezas, el director español que se encarga de varios capítulos de la segunda temporada de 'Miércoles'
Paco Cabezas, el director español que se encarga de varios capítulos de la segunda temporada de 'Miércoles'

Quién es Paco Cabezas

Antes de este debut como invitado de Pasapalabra, su carrera, que arrancó con el largometraje Aparecidos, con el que se especializó en el género de terror, abarca trabajos tan variados como el thriller Carne de neón o la dirección de episodios en series como Penny Dreadful e Into the Badlands.

El salto al cine internacional se produjo en 2014 con Tokarev, protagonizada por Nicolas Cage, y desde entonces ha alternado rodajes en Estados Unidos y España, participando recientemente en proyectos de Netflix como The Umbrella Academy y en adaptaciones televisivas de la obra de Carmen Mola para Atresmedia, incluyendo La novia gitana, La red púrpura y La Nena.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en ‘Pasapalabra’

Se suma a Pasapalabra Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que es un torero español nacido el 30 de junio de 1968 en Arganda del Rey, Madrid, aunque creció en Córdoba junto a su madre, María Dolores Díaz. Su vida estuvo marcada por la ausencia de su padre, el legendario torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’, con quien mantuvo una larga batalla legal y mediática por el reconocimiento de la paternidad.

Manuel Díaz 'El cordobés' en una imagen de archivo (Europa Press)
Manuel Díaz 'El cordobés' en una imagen de archivo (Europa Press)

La reconciliación pública entre padre e hijo ocurrió en octubre de 2023, tras décadas de distanciamiento, coincidiendo con la retirada de Manuel Díaz después de tres décadas de carrera. En esa ocasión, Manuel Benítez cortó la coleta de su hijo en una tarde significativa para el mundo taurino y mediático. Díaz estuvo casado con Vicky Martín Berrocal, con quien tuvo a su hija Alba en 2000, y mantiene una buena relación con ella tras el divorcio. Posteriormente, se casó en 2004 con Virginia Troconis, madre de sus hijos Manuel y Triana, consolidando así una etapa de estabilidad familiar.

Quién es Noelia López

En cuanto a la participación en Pasapalabra de Noelia López, su vinculación con la televisión se remonta a su paso por el concurso de modelos Supermodelo, presentado por Judit Mascó, donde fue la ganadora de su edición. Aunque su compañera Alba Carrillo ha seguido apareciendo en medios, fue López quien logró consolidar una carrera en el mundo de la moda tras el programa.

Noelia López en una imagen de archivo (Europa Press)
Noelia López en una imagen de archivo (Europa Press)

A lo largo de los años, su vida personal también ha tenido presencia pública, principalmente por sus relaciones con el exfutbolista José María Gutiérrez “Guti”, con Mario Suárez y con Álex Casademunt. Posteriormente, tuvo un hijo con el empresario Arnaldo Alonso Pinto, de quien se separó en 2018. En abril de 2024 tuvo a su segunda hija, la primera junto a Roberto Jiménez Gago, exfutbolista del Atlético de Madrid, que ya era padre de dos hijos de una relación anterior.

Gemma Mengual en ‘Pasapalabra’

Por último, Gemma Mengual, con un historial deportivo excepcional, también participará en Pasapalabra. Nacida el 12 de abril de 1977 en Barcelona, ha competido durante casi dos décadas en natación sincronizada, disciplina en la que ha obtenido numerosas medallas: dos platas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, veinte preseas en los Campeonatos del Mundo y dieciocho en los Europeos.

Gemma Mengual consigue la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Roma 2009 (PRENSA DEPORTIVA CANTABRIA)
Gemma Mengual consigue la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Roma 2009 (PRENSA DEPORTIVA CANTABRIA)

Tras anunciar su retirada en 2012, Mengual volvió a la alta competición en 2015 y participó en los Juegos de Río de 2016 junto a Ona Carbonell en la categoría de dúo. Actualmente, Mengual ha abierto su propio restaurante japonés, Sugoi, en Sant Cugat del Vallès, y gestiona la empresa de marketing deportivo ‘Así está el patio’. A esto se suma el lanzamiento de su línea de productos terapéuticos relacionados con el cannabis.

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