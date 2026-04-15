Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

Foto: Secretaría Bienestar Huetamo

Rogelio Portillo Jaramillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo, Michoacán, fue reportado como desaparecido por sus familiares luego de ser visto por última vez el pasado 28 de marzo.

Reportes extraoficiales señalan que el funcionario pudo ser víctima de secuestro, sin embargo, autoridades estatales detallaron a esta casa editorial que hasta el momento cuentan con una investigación por su desaparición.

La Fiscalía de Michoacán emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del también excandidato para la alcaldía de Huetamo por Morena, cuya desaparición fue denunciada el 29 de marzo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Portillo Jaramillo tiene 47 años de edad, es de complexión mediana, tez morena clara y tiene una altura de 1.68 metros.

Como señas particulares cuenta con una cicatriz en una de las clavículas. El último día que fue visto llevaba puesta una camisa color blanco con rayas en color negro, pantalón de mezclilla color azul oscuro y zapatos de vestir color café.

Foto: FGE

El funcionario se encontraba en el municipio de Huetamo, y fue alrededor de las 17:40 horas del 28 de marzo cuando desapareció.

La DEA lo boletinó como fugitivo en 2021

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) boletinó en 2021 a Rogelio Portillo Jaramillo como un fugitivo acusado de conspiración para distribuir narcóticos en EEUU.

Ese mismo año también participó como candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, pero perdió la elección frente a Pablo Varona Estrada, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien se reeligió en 2024.

La ficha contaba con el rostro del funcionario, pero afirmaba que tenía como última residencia Houston, Texas. Asimismo, señalaba que debía considerado como peligroso y armado.

En ese entonces, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, comentó que los datos sobre Portillo Jaramillo tenían “similitudes en sus características en cuanto a origen, edad y rasgos físicos” con el entonces candidato.

Además, informó que se estaba verificando la información con la Embajada Norteamericana para determinar si se trataba de la misma persona.

Rogelio Portillo Jaramillo es sobrino del alcalde guerrerense, también es buscado por la Agencia Antidrogas (Foto: DEA)

Portillo Jaramillo también dijo durante un acto de campaña “Dicen que me busca la DEA. No sé cómo no me han encontrado, si mi teléfono es público”.

Infobae México realizó una búsqueda en el portal de la DEA para localizar la ficha activa en contra del funcionario michoacano, pero actualmente ya no aparece ningún fugitivo con el mismo nombre o fotografía.

Rogelio Portillo Jaramillo es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador y propietario del grupo musical “Beto y sus Canarios”. Su padre sobrevivió a un atentado armado en Morelia en el año 2023.

La agencia Quadratín reportó la mañana de este miércoles que la camioneta de Rogelio Portillo Jaramillo fue localizada en Tiquicheo, presuntamente calcinada; sin embargo, las autoridades aún no lo confirman.