México

Proponen plan nacional contra el ‘grooming’ en México: buscan tipificar delito y reforzar filtros de edad en redes sociales

Raúl Bolaños denunció no existe un registro específico de niñas, niños y adolescentes afectados por el grooming

Guardar
Congresistas colombianos proponen ley contra el grooming o acoso a menores de edad - crédito Freepik
Congresistas colombianos proponen ley contra el grooming o acoso a menores de edad - crédito Freepik

Raúl Bolaños-Cacho Cué, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para combatir la explotación sexual infantil a nivel nacional, enfocada en el fenómeno conocido como 'grooming’.

La propuesta fue planteada en la tribuna de la Cámara de Diputados a nombre de los diputados Ricardo Monreal y Carlos Puente, coordinadores parlamentarios de Morena y del PVEM.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador explicó que el grooming ocurre cuando adultos manipulan a menores a través de plataformas digitales para convencerlos de realizar conductas sexuales.

Señaló que en México este delito no estaba regulado ni sancionado. Con la iniciativa, buscó crear una primera estrategia nacional para combatir el problema y sentar las bases para que, más adelante, se reforme el Código Penal y se apliquen sanciones más severas.

Al finalizar la presentación, todos los grupos parlamentarios se sumaron y, según Bolaños-Cacho Cué, en la discusión de comisiones habría apoyo de todas las fuerzas políticas.

“La buena noticia del día de hoy es que hay causas que todavía nos unen”, afirmó.

Añadió que no existe un registro específico de niñas, niños y adolescentes afectados por el grooming, aunque sí hay registros de abuso infantil, “que pocas veces se denuncian y en las que raramente se obtiene justicia”.

Propuso que las madres y los padres conozcan el problema y que las plataformas digitales establezcan filtros más estrictos y sistemas de verificación de edad.

Subrayó que las plataformas digitales también tienen responsabilidad para evitar que la libertad se convierta en libertinaje y que se comentan abusos a menores en redes sociales.

El diputado aclaró que no creía en políticas prohibicionistas, sino en la regulación, y sostuvo que el marco normativo debe evolucionar junto con la sociedad y las plataformas digitales.

¿Qué porponen?

Explicó que la iniciativa no contemplaba sanciones de inicio: el primer paso sería una estrategia integral para prevenir y detectar el grooming. Después, se presentaría una reforma al Código Penal para tipificar el delito y aumentar las penas.

Entre las propuestas, la iniciativa buscó establecer coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, impulsar protocolos en plataformas digitales —como mecanismos de reporte, control parental y verificación de edad— y fortalecer la atención a las víctimas, garantizando su rescate, protección, atención psicológica y reintegración. Además, planteó reforzar acciones de prevención.

La propuesta incluyó reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —con la creación de un nuevo artículo 69 Ter—, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Gobernación coordine la estrategia nacional.

La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Temas Relacionados

explotación sexual infantilgroomingCámara de Diputadosredes socialesmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

La entidad ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y donde crecen los hallazgos de fosas clandestinas en los últimos meses

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

El regreso del pugilista ya tiene fecha confirmada, aunque aún se define el rival

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

El estadounidense subió hasta tres divisiones de peso para el combate contra el mexicano

Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

¿Donar en vida o dejar testamento? La opción más barata y segura para heredar tu casa en México sin dejar problemas

Elegir a tiempo puede evitar procesos largos y reducir costos para la familia

¿Donar en vida o dejar testamento? La opción más barata y segura para heredar tu casa en México sin dejar problemas

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Luis Morales Flores, diputado suplente de Mayer Bretón, respaldó la propuesta al considerar que dignifica la función pública

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

Estados Unidos iría contra la familia de El Mayo Zambada en caso de no aceptar ser testigo colaborador, asegura experto

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

Ex vicealmirante Manuel Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga en su proceso por huachicol fiscal

Procesan a tercer implicado en el doble homicidio de Polanco tras ser extraditado de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Taylor Momsen ingresa de emergencia al hospital en CDMX tras picadura de araña venenosa

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

DEPORTES

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

¿Guiño a la selección mexicana por el Mundial 2026? Diablos Rojos del México presenta jersey en verde y rojo para esta temporada

Paco Chacón acaba con la polémica de Katia Itzel tras criticarla fuertemente: “Que disfrute su Mundial”

Morena irá por ley para que partidos de la Selección Mexicana se transmitan por TV abierta