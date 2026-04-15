Activistas de Xochimilco denuncian ataque violento tras exhibir amparo contra obra hídrica

La historia de quienes intentan proteger su territorio enfrenta nuevos riesgos mientras persiste la exigencia de escuchar a la comunidad. | (Crédito: Facebook/Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco)

La tarde del martes 14 de abril de 2026, activistas y defensores del territorio de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, denunciaron haber sido víctimas de un ataque violento mientras se trasladaban en vehículo sobre el Camino Real a San Pedro Actopan.

Entre las personas agredidas se encontraba Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, quien señaló que el ataque ocurrió después de que la comunidad impulsara un amparo para frenar una obra hídrica en la zona.

“Fuimos perseguidos y agredidos por la señora Yadira Flores y el señor Mario Camacho, a quienes logramos identificar, originarios de Atlapulco”, denunció la activista en un video divulgado en redes sociales. De acuerdo con la Asamblea, ambos son considerados operadores políticos relacionados con autoridades capitalinas.

Según su testimonio, mientras circulaban sobre la carretera Xochimilco-Oaxtepec, los agresores los alcanzaron a bordo de una motocicleta. “En un primer impacto nos dieron con una piedra y, al agacharnos momentos después, se oyó una explosión”, relató.

Tras el ataque, los activistas mostraron en video la ventana trasera del vehículo completamente destruida. “Más adelante quisimos detenernos, pero no pudimos porque nos seguían persiguiendo”, agregó Telésforo Jiménez.

La agresión no se limitó a este incidente. Otros integrantes de la comunidad que viajaban en un segundo vehículo fueron interceptados en el pueblo por un grupo distinto. Para la Asamblea, estos hechos evidencian un patrón de hostigamiento sistemático contra quienes defienden el territorio.

Amparo contra obra hídrica y exigencia de consulta

El ataque ocurre en un contexto de tensión por la defensa del agua y el territorio en San Gregorio Atlapulco. La comunidad obtuvo recientemente un amparo judicial que obliga a las autoridades a realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre las obras relacionadas con el drenaje y la gestión del agua.

El objetivo, explicaron, es garantizar el respeto a los usos y costumbres del pueblo, ante un problema que lleva décadas: la contaminación por aguas residuales.

CRÉDITO: Facebook Max Negrete

De acuerdo con Telésforo Jiménez, las autoridades han omitido realizar consultas adecuadas a la comunidad. “Las decisiones se han impuesto”, denunció, al señalar que no se han incorporado todos los elementos necesarios para un proceso participativo real.

Actualmente, advirtió, el agua contaminada se vierte en resumidero, lo que podría afectar los pozos que abastecen tanto a San Gregorio Atlapulco como a otras zonas de la Ciudad de México.

Conflicto ambiental y antecedentes de represión

La problemática del drenaje en la zona se remonta a más de 30 años, cuando se instaló infraestructura para una comunidad cercana. Posteriormente, sin consulta, se conectaron sistemas de otros pueblos, lo que incrementó la descarga de aguas negras.

Esta situación ha derivado en afectaciones ambientales graves, incluyendo daños en la zona chinampera, reconocida por su valor agrícola y cultural.

Así se vivió el enfrentamiento en San Gregorio, Xochimilco (CUARTOSCURO)

El conflicto también tiene antecedentes recientes. Hace menos de un mes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 01/2026, en la que responsabiliza a autoridades capitalinas por la represión de una protesta y detenciones arbitrarias ocurridas en 2024.

Dicha manifestación estuvo vinculada al cese de criminalización contra Hortensia Telésforo, quien defendió espacios comunitarios (y fue acusada por el delito de despojo) , y al rechazo de proyectos sin consulta, como la intervención en el inmueble conocido como la antigua Biblioteca Adolfo López Mateos.

Ante los hechos, los integrantes de la Asamblea General Permanente responsabilizaron públicamente a los presuntos agresores y exigieron una investigación inmediata, así como garantías de seguridad para quienes defienden el territorio.