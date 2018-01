José María Nuñez Carmona habla como si no hubiera estado preso. "Nunca sentí peligro, me trataron bien y además no soy una persona que se deprime", responde cuando le preguntan por los efectos del encierro. El amigo y socio de Amado Boudou regresó este fin de semana a Mar del Plata para visitar familiares y amigos. Mientras intenta ordenar sus cuestiones personales, afectadas por sus 70 días en la cárcel de Ezeiza, analiza una nueva estrategia en los Tribunales. Hoy se presentará ante el juez Ariel Lijo para una ampliación de su indagatoria, pero no declarará. Su defensa, según pudo saber Infobae, intentará apartar al magistrado apoyado en el fallo de la Cámara Federal.