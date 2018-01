"Hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que renuncie, que se vaya. Eso no es un golpe. Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato", dijo el piquetero en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos 89.9 desde el panel.