"Me dijeron que una persona estaba tratando la palmera de la Casa Rosada y que había pedido que no la tocaran porque iba a tratarla y que iba a vivir. Me dedico a esto hace 18 años y apenas la ví supe que no iba a vivir. En Corrientes por más que llueva mucho las palmeras viven por el drenaje de la tierra pero ahí no", insiste y asegura que "un amigo me pidió que la viera, dije que la planta no iba a vivir, busqué una igual acá y me quedé con esa palmera cargada en el camión cuando suspendieron todo", da su versión ante este diario. Ese ejemplar de Butia Yatay lo trasladó a su vivero y lo plantó a la espera de novedades. Hoy tiene incluso frutos.