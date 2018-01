Si no llueve, este mismo fin de semana será retirado del Patio de las Palmeras el ejemplar de una Butia Yatay que, según el informe que acaba de firmar la Dirección de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya no tiene vida y por lo tanto se considera peligroso mantenerla en ese espacio de la Casa Rosada. Incluso ya hay un corralito con vallas alrededor del jardín que las contiene. La extracción se hará siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan (el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias en la Ciudad para sábado y domingo), después de evaluar algunas cuestiones operativas y aún cuando no se haya definido su reemplazo. De todos modos, tras la polémica generada por la posible compra y dos llamados a compulsa de precios, en Gobierno analizan aceptar una donación, posiblemente de la provincia de Entre Ríos.