Eso no impidió que Moyano hiciera el martes su puesta en escena. Ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, el camionero se encargó de enviarle un mensaje a la Casa Rosada: "Nunca me gustó andar detrás de ningún gobierno", dijo. Y defendió a los jefes sindicales al señalar que "a pesar de todo lo que se dice de la dirigencia gremial, no todos son malos". Un detalle que contó este medio: tuvieron que improvisar una rampa para que pudiera subir Triaca con su silla de ruedas.