Taricco confirmó en una charla informal que él mismo había sido invitado en diciembre y el jueves pasado, en una visita a la Superintendencia, volvieron a convocarlo. Consultó en el Gobierno y no hubo objeción para que fuera aunque para todos quedaba claro que el motivo del evento era la inauguración de un sanatorio y no la discusión política. De hecho en el recorrido de las instalaciones no hubo conversaciones vinculadas a los temas calientes como la negativa de la CGT a avalar el proyecto en el Congreso, ni tampoco en el brindis. Otro gesto: ni Triaca ni Santilli se quedaron a disfrutar del cocktail porque se retiraron apenas terminaron los discursos y sin despedirse del anfitrión.