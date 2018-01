El hermetismo es total y la presencia de Infobae no pasa inadvertida. La escena está acaparada por el insoportable calor del mediodía, donde nadie está en la calle y muchos siguen en la playa. Ante las primeras fotos, un vecino que sale con su auto frente a la vivienda bromea: "¿A mí no me van a sacar?". Pero no quiere hablar. Ni él, ni su hijo ni el casero que cierra la puerta detrás suyo, cuando el vehículo ya echó polvo y ganó terreno.