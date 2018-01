Bonadio destacó que esa empresa "no tiene una sede real; no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la firma; sus empleados: Ángel Ramón Díaz Díaz es jardinero en la finca de la calle Mascarello 441 [el chalet de Cristina en Río Gallegos], y Florencia Kirchner, no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad". Bonadio procesó a un total de veintiuna personas, entre ellos Báez, López y Sanfelice, los tres como "organizadores" de la asociación ilícita, un escalón por debajo de los presuntos "jefes".