No importan en este punto únicamente las encuestas que, en general, emiten más de un mensaje: una caída de fin de año en la imagen presidencial, pero al mismo tiempo un piso que aún ronda los 50 puntos de registro positivo y niveles de expectativa sostenidos. ¿Le alcanza al Gobierno? La respuesta no debería ser contundente ni única: algunos hombres de peso en el oficialismo contemplan la postal pero también la secuencia que sugieren los sondeos. Es decir, no se alarman pero toman nota.