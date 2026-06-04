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‘Cor Unum’, el postre gratuito con el que los pasteleros madrileños reciben al papa León XIV: hecho con limón y fresones de Aranjuez

Este postre conmemorativo se preparará en el obrador de Pastelerías Mallorca y se distribuirá gratuitamente los días 6 y 7 de junio hasta agotar existencias en el Centro de Turismo de la Puerta del Sol

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La Comunidad de Madrid ha presentado Cor Unum, un dulce creado como homenaje al Papa León XIV (Comunidad de Madrid)
La Comunidad de Madrid ha presentado Cor Unum, un dulce creado como homenaje al Papa León XIV (Comunidad de Madrid)

Madrid se viste de gala para presenciar uno de los acontecimientos eclesiásticos más importantes de la década. Entre el 6 y el 9 de junio de 2026, la capital de España recibirá la histórica visita del papa León XIV, un evento en el que se espera la asistencia de hasta 1.800.000 personas que acudirán a disfrutar de distintos actos multitudinarios. Los epicentros turísticos, las calles, los hoteles y hasta el transporte público se preparan para un evento histórico que revolucionará la capital y su ritmo habitual.

También los restaurantes y pastelerías se ponen guapas para la ocasión. La Asociación de Pasteleros y Panaderos Artesanos de la Comunidad de Madrid ha decidido sumarse a la celebración creando Cor Unum, un dulce muy especial creado como homenaje al papa León XIV con motivo de su visita.

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El nombre de este postre artesano, que significa ‘un solo corazón’, pretende hacer un guiño a la “espiritualidad de la orden agustiniana a la que pertenece el Santo Padre”. Además, está inspirado en la “Regla de San Agustín”, que invita a vivir “con el corazón puesto en Dios y en la comunidad”, según un comunicado publicado por el Ayuntamiento madrileño.

La ASEMPAS presenta Cor Unum, una creación pastelera dedicada al Papa León XIV (Comunidad de Madrid)
La ASEMPAS presenta Cor Unum, una creación pastelera dedicada al Papa León XIV (Comunidad de Madrid)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, junto con el presidente de la ASEMPAS, Jonatan Yagüe Gallardo, ha dado a conocer la composición de esta nueva receta, creada para la ocasión. El evento ha tenido lugar en Pastelerías Mallorca, autores del postre que se distribuirá a todos los asociados que quieran ofrecerlo en sus establecimientos y pastelerías.

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Cómo se hace y cómo probar el ‘Cor Unum’

Se trata de una pasta de té de masa sablé de mantequilla clásica, rellena de una suave crema de limón y un núcleo de mermelada casera de fresón de Aranjuez. En el exterior de esta pasta, se añade un delicado baño de chocolate blanco y una decoración en tonos amarillos y, como toque final, se corona con una lámina también de chocolate blanco con el escudo del Vaticano.

“Los sabores son una de las mejores evocaciones y recuerdos de los lugares que visitamos y, gracias a los pasteleros de Madrid, este viaje del papa León XIV se convertirá en una dulce memoria para locales y visitantes, y probablemente también para el Santo Padre”, ha manifestado De Paco Serrano.

La ASEMPAS presenta Cor Unum, una creación pastelera dedicada al Papa León XIV (Comunidad de Madrid)
La ASEMPAS presenta Cor Unum, una creación pastelera dedicada al Papa León XIV (Comunidad de Madrid)

Con el objetivo de acercar esta creación a madrileños y visitantes, el Ejecutivo autonómico distribuirá gratuitamente este pastel los días 6 y 7 de junio, a partir de las 11:00 horas y hasta agotar existencias, en el Centro de Turismo de Sol, situado en el número 5 de la Puerta del Sol. ASEMPAS enviará el postre a la Conferencia Episcopal Española para que se lo haga llegar al Papa.

El ‘menú del peregrino’

También los restaurantes se preparan para la oleada de visitantes que el papa atraerá a la capital durante este fin de semana. De hecho, Marcas de Restauración (MDR), que representa a 52 compañías y más de 180 marcas del sector, ha puesto en marcha el ‘menú del peregrino’, que estará disponible en más de 1.200 locales en el marco de la visita a España del Papa León XIV.

En concreto, se ha diseñado una respuesta conjunta mediante la creación de menús accesibles durante los días clave de la visita, abordando así un reto logístico de gran magnitud. Esta operativa tiene especial incidencia en Madrid y extensión a Barcelona y Canarias, ofreciendo una propuesta homogénea, variada y accesible para distintos perfiles de público, estimado en más de 1,5 millones de personas.

De esta forma, la propuesta se ofrece con precios ajustados y en distintos formatos de consumo (sala y take away), así como con variedad de productos y modalidades. Estos menús están dirigidos a peregrinos, voluntarios, trabajadores, visitantes y medios de comunicación desplazados con motivo del evento. La iniciativa ya se encuentra activada en parte de los establecimientos participantes y estará disponible hasta el próximo 9 de junio.

Las marcas participantes son: Aloha, Como, StrEAT, Bareto, Delicia Tasty Daily Food La Place, Taberna La Ancha, Buena Pita, Farine, Rodilla, Paul, La Barra, Flax+Kale, Santa Gloria, VyTA en aeropuertos, Burger King, Can Pizza Ditaly, Domino’s Pizza, Empanadas Malvón, Five Guys, Foster’s Hollywood, Ginos, Goiko, Grosso Napoletano, KFC, La Cantina, La Famiglia se sienta a la mesa, La Máquina, La Tagliatella, Lateral, Manolo Bakes, McDonald’s, Muerde la Pasta, Panaria, Pans, Papa John’s, Papizza, Perretxico, Popeyes, Puerta 57, Ribs, Sibuya, Singular, Starbucks, Subway, Suite 57, Sushi Shop, Taco Bell, Viena Capellanes y Vips.

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