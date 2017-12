Un funcionario del gobierno que leyó y releyó a Diamand se anima a decir: "Siempre es peligroso decir esta vez es diferente. Pero esta vez es diferente". Y explica: "Macri hizo bien en elegir el gradualismo en general (lo fiscal, lo comercial) pero sobre todo en un talón de Aquiles de todos los programas anteriores de ordenamiento económico: un tipo de cambio flotante. Si a Sturzenegger le ha costado bajar la inflación es justamente porque no es el 'shockista' que otros creen que es. Él y Macri eligieron la flotación cambiaría sabiendo que con tipo de cambio fijo bajar la inflación es más rápido y más encantador, pero tan encantador como un canto de sirenas. Con el peso flotando, cada atisbo de desconfianza sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales o externas se corrige inmediatamente con una módica depreciación (que ayuda a equilibrarlas) y con poca o ninguna pérdida de reservas. Eso es lo que ocurrió esta semana. Hace 20 o 30 años que el mundo emergente y casi toda América Latina ha evitado con este método las clásicas crisis de stop and go de los '50 y los '90".