Macri y Gutiérrez mantienen un buen vínculo y se han mostrado juntos en reiteradas oportunidades, a tal punto que el gobernador contó que suele dialogar con el mandatario. "Desde el momento en que tengo su teléfono y él tiene el mío, cuando le mando un mensaje me contesta y cuando entra en mi provincia por gestiones oficiales o a vacacionar, me avisa y me llama", contó hace algunos días Gutiérrez.