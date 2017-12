El contrapunto de estrategias internas, no siempre sonoro, se explica centralmente por una de las diferencias en el modo de construir o de intentar hacerlo. La ex presidente es una figura de fuerte impacto mediático –algo curioso, por su recurrente enojo con los medios- y explota esa condición, exprimida además por el oficialismo. En cambio, el peronismo no kirchnerista tiende a construir su poder asegurando en primer lugar los territorios. Es menos vistoso, pero rinde: los gobernadores y en la misma línea los intendentes transitan ese sendero.