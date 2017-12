Si no hay sobresaltos, la de hoy será la última sesión del año y el trámite para la aprobación de lo que queda del paquete de leyes económicas (Presupuesto 2018, prórroga del Impuesto al Cheque hasta el 2022 y Reforma Tributaria) no llevaría más de unas siete horas de debate, según cuántos oradores pidan la palabra. Ayer fue más noticia la nueva ausencia de la senadora Cristina Kirchner en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside su ex adversario Esteban Bullrich que el debate en sí mismo. Hubo algunas críticas, incluso de senadores radicales, pero el dictamen de mayoría y el acuerdo con el bloque del PJ-Argentina Federal le garantizan respaldo al Gobierno.