Y agregó: "Todos vivimos momentos difíciles, no es sólo de ahora. He aprendido tantas cosas de los distintos gobiernos. Pero uno siempre tiene que fortalecerse a uno mismo para poder salir. Si yo no tengo trabajo, me ingenio para tenerlo. Eso es importante, que la gente no viva de los planes, que viva de su trabajo. Creo que los planes no deberían existir, lo que debería existir es un trabajo digno para que la gente elija lo que quiera comer y no que yo elija por ellos".