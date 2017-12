Si la paciente queda fijada en una interpretación única -"mi papá no me quiere"- es probable que actúe acorde a esa percepción, hostigue o ignore a su padre y finalmente aporte mucho a que las cosas vayan de mal en peor. En cambio, si se atreve a explorar hipótesis distintas, tal vez descubra -o no- que el padre la quiere, o que la quiere un poco, o que ella podría intentar quererlo de otra manera, y el nudo comience a aflojarse.