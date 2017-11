En cuanto a las resistencias de algunos sectores de la fuerza que existieron en un primer momento de cara al nuevo sistema, Ocampo asegura que si bien no han desaparecido, cada vez son menos. "Siempre cuando hay cambio hay rechazo, sin embargo ahora es menos virulento. Cuando nosotros les decíamos al policía no quiero que vos pintes o no quiero que vos arregles el auto, te tenía que creer que les íbamos a pintar la comisaría y a arreglar el auto. Ahora lo ven y eso ayuda, las comisarías están todas con el mobiliario nuevo, el frente refaccionado, entre otras cosas, entonces eso colabora a que haya menos resistencia a la nueva forma de trabajar", sostuvo.