Aquellos que hasta ayer se mostraban duros ante la propuesta de la Casa Rosada como Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Carlos Verna (la Pampa) o Lucía Corpacci (Catamarca) hoy tuvieron que aflojar ante una propuesta más que apetecible de parte del gobierno nacional: desistir de los millonarios juicios contra la Nación estimados en un monto global de 340.000 millones de pesos a recibir desde el año que viene una compensación por esas sumas. "Como abogada les puedo decir que es mejor un buen arreglo que un mal y extenso juicio", dijo la gobernadora de Tierra del Fuego, la peronista Rosana Bertone. No quedaron márgenes, más allá del separatista Rodríguez Saá, para que los gobernadores rechacen esta propuesta oficial. Un agregado a esto: el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas al Estado nacional. Imposible para las provincias rechazar esta oferta de lo que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, definió ante Infobae como "un momento único y un acuerdo histórico que no pudimos desaprovechar".