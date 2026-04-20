Empresas colombianas rechazan el cobro de más impuestos que busca el Gobierno Petro y proponen reforma que elimine subsidios

El Congreso de la República ya rechazó dos reformas tributarias al Gobierno Petro - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Líderes empresariales discutieron sobre la nueva reforma tributaria que anunció el Gobierno de Gustavo Petro y del déficit fiscal del país. Señalaron que la carga tributaria en algunos sectores supera el 50% de las utilidades y que el desbalance fiscal impone la necesidad de ajustes urgentes tanto en el gasto estatal como en los ingresos para preservar la inversión y el crecimiento económico.

Lo hicieron durante el Foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia – Negocios DITU, en el que dirigentes empresariales presentaron propuestas alternativas a una nueva reforma tributaria.

Eliminación de subsidios

Entre las sugerencias destacaron controlar y hacer más eficiente el gasto público, recuperar aportes de Ecopetrol, eliminar subsidios y mejorar la ejecución presupuestal. Mientras algunos rechazan una reforma tributaria inmediata, otros insisten en crear estructuras fiscales más competitivas, revisar exenciones y ampliar la base de contribuyentes. Sin embargo, existe consenso en que cualquier ajuste debe buscar eficiencia y credibilidad para fomentar la confianza y atraer capital al país.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anotó que se necesita reducir gasto, recuperar ingresos y, sobre todo, reconstruir confianza para reactivar la inversión - crédito @JoMalagon/X ·

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, expresó que “el sector privado en Colombia no aguanta más impuestos”. Resaltó que hay sectores donde la carga impositiva sobrepasa el 50% de las utilidades, lo que considera insostenible en el escenario fiscal actual.

Malagón propuso un ajuste fiscal enfocado en tres frentes:

Aumentar la eficiencia y reducir el gasto público.

Recuperar los aportes de Ecopetrol.

Eliminar el subsidio al diésel.

Detalló que limitar el crecimiento salarial del sector público a la inflación y recortar contratos de prestación de servicios permitiría generar “cerca de un punto del PIB” en ajuste. Además, estimó que Ecopetrol podría aportar entre medio y un punto del PIB si retoma niveles de producción y se elimina el subsidio al diésel.

Según él, “si uno logra mandar la señal al mercado que va por los tres puntos del déficit primario, Colombia podría salir adelante sin involucrar más impuestos”.

Mejorar la eficiencia del gasto público y la inversión en infraestructura

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, habló de la buena administración de los recursos públicos. “No hay que pensar solamente en la fuente, hay que pensar en el uso”, afirmó al referirse a los problemas estructurales de ejecución presupuestal.

Advirtió que persiste un manejo deficiente en áreas como la salud, donde el gasto en equipos asciende a cerca de $7 billones. Propuso dinamizar la economía mediante la aprobación de iniciativas privadas en infraestructura, con proyectos estimados en $28 billones. No obstante, aclaró que la falta de claridad y las demoras regulatorias dificultan la ejecución de estos recursos y mencionó el caso del aeropuerto de Cali, cuya adjudicación está prevista para diciembre de 2027.

“Esa falta de respeto con los cronogramas detiene la economía del país”, dijo Araújo, al resaltar los efectos de estos retrasos.

A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que las medidas fiscales deben ser creíbles y ejecutables. “Mejorar la calidad del gasto y generar confianza para atraer inversión” resulta fundamental, afirmó. Insistió en que sectores como infraestructura, vivienda, petróleo y minería pueden impulsar el crecimiento si se crean condiciones adecuadas.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que se necesita una reforma tributaria que busque recaudar $16 billones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Reforma tributaria y alternativas para ampliar la base fiscal

Entretanto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, expuso que una próxima reforma tributaria debería considerar cambios estructurales. Recomendó reducir la “carga tributaria empresarial a niveles cercanos al 20%”, para situar a Colombia en mejores condiciones de competitividad regional.

“Es posible tener una tasa del 20% y situarnos competitivamente frente a la región”, precisó. También planteó eliminar exenciones y tratamientos especiales, fortalecer los controles contra la evasión y la elusión, y apoyarse en herramientas tecnológicas para lograrlo.

Todos ponen

Por otro lado, el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, remarcó que cualquier reforma debe partir del principio de que “todos ponen”. Propuso devolver el IVA a hogares de menores ingresos, incentivar la formalización de la economía y regular nuevas fuentes como los criptoactivos. “Podemos visibilizar escenarios de la economía que hoy son invisibles”, aseguró al defender la importancia de ampliar la base fiscal y formalizar sectores que en la actualidad están fuera del sistema tributario.

Santos también sugirió restringir las transacciones en efectivo que superen ciertos montos, con el objetivo de incrementar la trazabilidad y combatir flujos financieros no declarados.