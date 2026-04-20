Colombia

Empresas colombianas rechazan el cobro de más impuestos que busca el Gobierno Petro y proponen reforma que elimine subsidios

Dirigentes gremiales recomendaron optimizar contratos estatales, regular nuevas fuentes y formalizar sectores no bancarizados para atraer capital y fortalecer proyectos de crecimiento

Guardar
Bogotá. 30 de marzo de 2016. Este jueves el Banco de la República presentó el nuevo billete de 100 Mil Pesos. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
El Congreso de la República ya rechazó dos reformas tributarias al Gobierno Petro - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Líderes empresariales discutieron sobre la nueva reforma tributaria que anunció el Gobierno de Gustavo Petro y del déficit fiscal del país. Señalaron que la carga tributaria en algunos sectores supera el 50% de las utilidades y que el desbalance fiscal impone la necesidad de ajustes urgentes tanto en el gasto estatal como en los ingresos para preservar la inversión y el crecimiento económico.

Lo hicieron durante el Foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia – Negocios DITU, en el que dirigentes empresariales presentaron propuestas alternativas a una nueva reforma tributaria.

Eliminación de subsidios

Entre las sugerencias destacaron controlar y hacer más eficiente el gasto público, recuperar aportes de Ecopetrol, eliminar subsidios y mejorar la ejecución presupuestal. Mientras algunos rechazan una reforma tributaria inmediata, otros insisten en crear estructuras fiscales más competitivas, revisar exenciones y ampliar la base de contribuyentes. Sin embargo, existe consenso en que cualquier ajuste debe buscar eficiencia y credibilidad para fomentar la confianza y atraer capital al país.

Asobancaria, anotó que se necesita reducir gasto, recuperar ingresos y, sobre todo, reconstruir confianza para reactivar la inversión - crédito @JoMalagon/X
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anotó que se necesita reducir gasto, recuperar ingresos y, sobre todo, reconstruir confianza para reactivar la inversión - crédito @JoMalagon/X ·

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, expresó que “el sector privado en Colombia no aguanta más impuestos”. Resaltó que hay sectores donde la carga impositiva sobrepasa el 50% de las utilidades, lo que considera insostenible en el escenario fiscal actual.

Malagón propuso un ajuste fiscal enfocado en tres frentes:

  • Aumentar la eficiencia y reducir el gasto público.
  • Recuperar los aportes de Ecopetrol.
  • Eliminar el subsidio al diésel.

Detalló que limitar el crecimiento salarial del sector público a la inflación y recortar contratos de prestación de servicios permitiría generar “cerca de un punto del PIB” en ajuste. Además, estimó que Ecopetrol podría aportar entre medio y un punto del PIB si retoma niveles de producción y se elimina el subsidio al diésel.

Según él, “si uno logra mandar la señal al mercado que va por los tres puntos del déficit primario, Colombia podría salir adelante sin involucrar más impuestos”.

Mejorar la eficiencia del gasto público y la inversión en infraestructura

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, habló de la buena administración de los recursos públicos. “No hay que pensar solamente en la fuente, hay que pensar en el uso”, afirmó al referirse a los problemas estructurales de ejecución presupuestal.

Advirtió que persiste un manejo deficiente en áreas como la salud, donde el gasto en equipos asciende a cerca de $7 billones. Propuso dinamizar la economía mediante la aprobación de iniciativas privadas en infraestructura, con proyectos estimados en $28 billones. No obstante, aclaró que la falta de claridad y las demoras regulatorias dificultan la ejecución de estos recursos y mencionó el caso del aeropuerto de Cali, cuya adjudicación está prevista para diciembre de 2027.

“Esa falta de respeto con los cronogramas detiene la economía del país”, dijo Araújo, al resaltar los efectos de estos retrasos.

A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que las medidas fiscales deben ser creíbles y ejecutables. “Mejorar la calidad del gasto y generar confianza para atraer inversión” resulta fundamental, afirmó. Insistió en que sectores como infraestructura, vivienda, petróleo y minería pueden impulsar el crecimiento si se crean condiciones adecuadas.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que se necesita una reforma tributaria que busque recaudar $16 billones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que se necesita una reforma tributaria que busque recaudar $16 billones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Reforma tributaria y alternativas para ampliar la base fiscal

Entretanto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, expuso que una próxima reforma tributaria debería considerar cambios estructurales. Recomendó reducir la “carga tributaria empresarial a niveles cercanos al 20%”, para situar a Colombia en mejores condiciones de competitividad regional.

“Es posible tener una tasa del 20% y situarnos competitivamente frente a la región”, precisó. También planteó eliminar exenciones y tratamientos especiales, fortalecer los controles contra la evasión y la elusión, y apoyarse en herramientas tecnológicas para lograrlo.

Todos ponen

Por otro lado, el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, remarcó que cualquier reforma debe partir del principio de que “todos ponen”. Propuso devolver el IVA a hogares de menores ingresos, incentivar la formalización de la economía y regular nuevas fuentes como los criptoactivos. “Podemos visibilizar escenarios de la economía que hoy son invisibles”, aseguró al defender la importancia de ampliar la base fiscal y formalizar sectores que en la actualidad están fuera del sistema tributario.

Santos también sugirió restringir las transacciones en efectivo que superen ciertos montos, con el objetivo de incrementar la trazabilidad y combatir flujos financieros no declarados.

Temas Relacionados

EmpresasImpuestosGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Hay malas noticias para el crecimiento de la economía colombiana y alertan que “cuando uno abre el dato, la historia cambia”

Líderes gremiales detectaron que los motores principales apenas avanzan y que el entorno exige estrategias renovadas para construir bases sólidas de desarrollo

Hay malas noticias para el crecimiento de la economía colombiana y alertan que “cuando uno abre el dato, la historia cambia”

Dos colombianas resultaron heridas en medio de una balacera en las Pirámides de Teotihuacán, en México: esto ocurrió

Un ataque armado sacudió la zona arqueológica y turística del país azteca el lunes 20 de abril; el hecho dejó dos personas muertas y al menos cuatro heridas

Dos colombianas resultaron heridas en medio de una balacera en las Pirámides de Teotihuacán, en México: esto ocurrió

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

La nueva temporada de uno de los concursos más vistos en el territorio nacional promete sorpresas y nuevas emociones al incluir el talento de las nuevas generaciones sin dejar de lado al icónico lobo que se robó toda la atención en la edición de 2025

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

¿Cárcel o libertad?: el futuro judicial de los hombres que mataron al autor del ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

El caso de los trabajadores audiovisuales imputados tras la muerte del agresor durante una filmación en Bogotá reaviva el debate sobre legítima defensa y la aplicación de la justicia por ciudadanos

¿Cárcel o libertad?: el futuro judicial de los hombres que mataron al autor del ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 20 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 20 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Deportes

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Él es José Escorcia, el campeón con la selección Colombia y goleador del Sudamericano Sub17

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina