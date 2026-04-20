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En video: los momentos de terror que vivieron turistas en Teotihuacán

En redes sociales comenzaron a circular videos del tiroteo donde se escuchan detonaciones de arma de fuego y gritos de auxilio de los visitantes

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(Crédito: Especial)
(Crédito: Especial)

Una jornada de turismo se convirtió en una escena de pánico en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que un tiroteo registrado este lunes 20 de abril provocara la muerte de al menos dos personas y varios heridos. Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de angustia que vivieron turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre armado abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del sitio turístico en Teotihuacán.

El ataque dejó como saldo la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, además de tres personas lesionadas. Posteriormente, el agresor se quitó la vida en el lugar, según informaron autoridades de seguridad.

Videos captan a turistas tras la balacera

En redes sociales comenzaron a circular videos del tiroteo en Teotihuacán. En ellos se escuchan detonaciones de arma de fuego y gritos de auxilio de los visitantes.

“¡Háblenle a la policía!” y “¡está loco ese cuate!”, se escucha decir a testigos mientras intentan resguardarse.

Las imágenes muestran a decenas de personas corriendo, buscando refugio entre estructuras y salidas del recinto, mientras otros se tiran al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cinco heridos: una víctima es canadiense. (Redes sociales)

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Este video presenta el testimonio de un turista chileno sobre la balacera ocurrida en la zona arqueológica de Teotihuacán, que resultó en dos muertes y cinco heridos.

Un hombre es observado en la parte superior de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Las imágenes corresponden a los eventos del 20 de abril de 2026, fecha en que se reportó una balacera en el lugar. En la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo. Este video es una cobertura de evento.

Evacuación y fuerte movilización de seguridad

Tras los disparos, autoridades implementaron un operativo de emergencia y evacuaron parcialmente la zona arqueológica de Teotihuacán. El hecho generó una fuerte movilización policiaca y de servicios de emergencia en el área.

Visitantes reportaron momentos de confusión y miedo, ya que el ataque ocurrió en plena afluencia turística, lo que incrementó el riesgo para decenas de personas.

(X: @Tania_aguilarcr)
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(X: Tania Aguilar Cr)
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(X: Tania_Aguilarcr)
(X: Tania_Aguilarcr)

Investigación en curso por ataque en zona turística

El Gabinete de Seguridad confirmó que el caso ya se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y el perfil del agresor.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos del tiroteo, mientras autoridades continúan recabando información.

La zona arqueológica de Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más importantes de México, por lo que este hecho ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Los videos del ataque en Teotihuacán siguen circulando en redes sociales, evidenciando el nivel de terror que vivieron los turistas durante los minutos que duró la agresión armada.

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