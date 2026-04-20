Deportes

San Lorenzo recibe a Vélez por la fecha 15 del Torneo Apertura

En el estadio Pedro Bidegain, los dirigidos por Barros Schelotto aspiran a recuperar el liderazgo de la Zona A ante un Ciclón urgido de puntos para soñar con la clasificación a los playoffs

Guardar
Imagen dividida: dos jugadores de San Lorenzo con camisetas rojiazules celebran, y un futbolista de Vélez Sarsfield con camiseta blanca y azul señala su pecho
San Lorenzo enfrenta a Vélez Sarsfield de local

San Lorenzo y Vélez se enfrentan este lunes en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, a partir de las 19:30 en el estadio Pedro Bidegain. El encuentro correspondiente al Grupo A contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión a través de TNT Sports Premium.

El Ciclón encara un desafío crucial en el cierre de la jornada mientras se ubica en la novena posición con 18 puntos y necesita una victoria para mantener intacta la esperanza de avanzar a los playoffs. En las últimas fechas, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez igualó ante Newell’s sin goles, superó a Estudiantes de La Plata por 1-0 y empató ante Riestra 1-1.

En tanto la reciente victoria internacional ante Deportivo Cuenca por 2-0 en la Copa Sudamericana revitalizó el ánimo del Ciclón. Este resultado no sólo cortó una secuencia de empates en el torneo doméstico, sino que también consolidó el liderazgo del equipo en su grupo continental con 4 puntos. De esta manera, un triunfo inmediato le permitiría llegar con chances a la próxima fecha, cuando enfrentará precisamente a Independiente en la lucha por la clasificación.

El presente del Fortín exhibe una recuperación tras la última jornada. El equipo de Guillermo Barros Schelotto cortó una racha adversa de dos derrotas consecutivas al superar a Central Córdoba por 1-0. La campaña de Vélez en las fechas previas muestra cierta irregularidad. Antes del triunfo, el equipo cayó por 2-3 contra Gimnasia (Mendoza) y por 0-1 ante Lanús. Los triunfos ante Platense por 2-0 y el empate frente a Tigre por 1-1 completan la secuencia más reciente de resultados.

A pesar de iniciar la fecha como líder de la Zona A con 25 puntos, la victoria de Estudiantes de La Plata ante Instituto desplazó al Fortín a la segunda posición. De igual manera, en los próximos días deberá medirse con Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina.

Al margen, la décimo quinta jornada del torneo este lunes propone los cruces programados entre Banfield y Independiente Rivadavia, Central Córdoba y Platense, Gimnasia (Mendoza) ante Lanús y el encuentro de Tigre contra Huracán.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:30

Estadio: Pedro Bidegain

TV: TNT Sports Premium

<i>TABLA DE POSICIONES</i>

Temas Relacionados

San LorenzoVélezTorneo Apertura 2026Deportes-Argentina

Últimas Noticias

Solana Sierra vuelve en el WTA 1000 de Madrid y una Top 10 aparece en su radar

La marplatense tendrá su primera participación en el cuadro principal del torneo español ante la ucraniana Dayana Yastremska. De ganar, irá contra la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo

Solana Sierra vuelve en el WTA 1000 de Madrid y una Top 10 aparece en su radar

Adam Bareiro reveló cómo el plantel de Boca juega al “truco sin cartas”: el video de su triunfo ante Nico Occhiato

Tras la victoria en el Superclásico contra River Plate, el delantero paraguayo explicó cómo pasan el tiempo en el vestuario del Xeneize

Adam Bareiro reveló cómo el plantel de Boca juega al “truco sin cartas”: el video de su triunfo ante Nico Occhiato

Sigue el malestar en River por el penal no cobrado: apuntan también contra Sebastián Habib, designado como AVAR

La falta no sancionada de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en la victoria de Boca en el Monumental continúa dando de qué hablar. Al nombre de Héctor Paletta se suma otro señalado desde Núñez

Sigue el malestar en River por el penal no cobrado: apuntan también contra Sebastián Habib, designado como AVAR

Se confirmó la lesión que sufrió Sebastián Driussi en el Superclásico: cuánto tiempo lo perderá River Plate

El delantero salió a los 15 minutos de la derrota ante Boca Juniors en el Monumental

Se confirmó la lesión que sufrió Sebastián Driussi en el Superclásico: cuánto tiempo lo perderá River Plate

El análisis de la Fórmula 1 sobre qué tiene que mejorar Alpine: la observación respecto del rendimiento de Colapinto

Alex Jacques, comentarista principal de los canales de la categoría, aseguró que el equipo francés necesita “anotar puntos regularmente con ambos coches”

El análisis de la Fórmula 1 sobre qué tiene que mejorar Alpine: la observación respecto del rendimiento de Colapinto
DEPORTES
Solana Sierra vuelve en el WTA 1000 de Madrid y una Top 10 aparece en su radar

Solana Sierra vuelve en el WTA 1000 de Madrid y una Top 10 aparece en su radar

Adam Bareiro reveló cómo el plantel de Boca juega al “truco sin cartas”: el video de su triunfo ante Nico Occhiato

Sigue el malestar en River por el penal no cobrado: apuntan también contra Sebastián Habib, designado como AVAR

Se confirmó la lesión que sufrió Sebastián Driussi en el Superclásico: cuánto tiempo lo perderá River Plate

El análisis de la Fórmula 1 sobre qué tiene que mejorar Alpine: la observación respecto del rendimiento de Colapinto

TELESHOW
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Luis Brandoni

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Luis Brandoni

Las emotivas palabras de Susana Giménez para Luis Brandoni: “Hemos perdido a un irrepetible”

El último deseo de Luis Brandoni: por qué sus hijas organizaron un velatorio de 12 horas

El último adiós de Tomás Rottemberg a Luis Brandoni: “Una carrera intachable, y una persona de bien”

El último adiós a Luis Brandoni: la despedida de familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña

INFOBAE AMÉRICA

La incertidumbre en Medio Oriente impactó en Wall Street, que cerró con leves pérdidas

La incertidumbre en Medio Oriente impactó en Wall Street, que cerró con leves pérdidas

Aves migratorias en peligro: la primavera ya no es igual para estos pájaros de colores

A más de 70 años de su muerte, cómo el cerebro de Einstein puede revelar nuevos secretos sobre genialidad y música

El gran regreso de Monet: una subasta histórica en París despierta la fiebre por el impresionismo

A oscuras y sin agua: los venezolanos sufren el colapso de los servicios públicos