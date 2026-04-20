San Lorenzo recibe a Vélez por la fecha 15 del Torneo Apertura

San Lorenzo enfrenta a Vélez Sarsfield de local

San Lorenzo y Vélez se enfrentan este lunes en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, a partir de las 19:30 en el estadio Pedro Bidegain. El encuentro correspondiente al Grupo A contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión a través de TNT Sports Premium.

El Ciclón encara un desafío crucial en el cierre de la jornada mientras se ubica en la novena posición con 18 puntos y necesita una victoria para mantener intacta la esperanza de avanzar a los playoffs. En las últimas fechas, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez igualó ante Newell’s sin goles, superó a Estudiantes de La Plata por 1-0 y empató ante Riestra 1-1.

En tanto la reciente victoria internacional ante Deportivo Cuenca por 2-0 en la Copa Sudamericana revitalizó el ánimo del Ciclón. Este resultado no sólo cortó una secuencia de empates en el torneo doméstico, sino que también consolidó el liderazgo del equipo en su grupo continental con 4 puntos. De esta manera, un triunfo inmediato le permitiría llegar con chances a la próxima fecha, cuando enfrentará precisamente a Independiente en la lucha por la clasificación.

El presente del Fortín exhibe una recuperación tras la última jornada. El equipo de Guillermo Barros Schelotto cortó una racha adversa de dos derrotas consecutivas al superar a Central Córdoba por 1-0. La campaña de Vélez en las fechas previas muestra cierta irregularidad. Antes del triunfo, el equipo cayó por 2-3 contra Gimnasia (Mendoza) y por 0-1 ante Lanús. Los triunfos ante Platense por 2-0 y el empate frente a Tigre por 1-1 completan la secuencia más reciente de resultados.

A pesar de iniciar la fecha como líder de la Zona A con 25 puntos, la victoria de Estudiantes de La Plata ante Instituto desplazó al Fortín a la segunda posición. De igual manera, en los próximos días deberá medirse con Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina.

Al margen, la décimo quinta jornada del torneo este lunes propone los cruces programados entre Banfield y Independiente Rivadavia, Central Córdoba y Platense, Gimnasia (Mendoza) ante Lanús y el encuentro de Tigre contra Huracán.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:30

Estadio: Pedro Bidegain

TV: TNT Sports Premium

<i>TABLA DE POSICIONES</i>