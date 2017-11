Entiendo que el kirchnerismo haya aturdido al más pintado y hecho renacer recuerdos desventurados. Pero los modernos autores, detractores del peronismo histórico, están desbordados por el presente y en un giro acrobático, especie de arco voltaico de alto riesgo, unen dos épocas tan distantes y diferentes mediante la simpleza de asimilar anécdotas, giros y modos, ignorando el contexto que le ha dado origen. Se niegan a ver, por ejemplo, que el peronismo pagó por sus errores. Los bombardeos, el golpe, la cárcel, la humillación, la proscripción y los fusilamientos son una muestra. Excepto que no alcance con lo sufrido. Ellos dirán. Y erróneamente continúan echando sal en la herida que los autores de aquellos males se dispusieron a cauterizar y lo lograron en los dieciocho años de proscripción. ¿Qué otra cosa fue si no el acuerdo de Perón con Frondizi o la reflexión de Perón de que "para un argentino no hay nada mejor que otro argentino" enmendando la sectaria "para un peronista no hay nada mejor que otro peronista"? Como así también la carta que publiqué en una nota anterior en Infobae, el 24 de septiembre pasado, en la cual Ricardo Rojo le cuenta a Perón que el general Pedro Eugenio Aramburu ha cambiado, que ya no es el mismo y está dispuesto a una salida democrática con el peronismo y Perón incluido, "pues aquí nos equivocamos todos", decía. Y que en esa tesitura está el general Alejandro Lanusse. Carta que revela el giro copernicano de la élite antiperonista de entonces.